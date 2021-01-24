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«Если бы не было его…»: вдова Бориса Грачевского поблагодарила покойного мужа за сына

Екатерина Белоцерковская рассказала, что маленький Филипп стал для нее спасением от невыносимой боли.

«Если бы не было его…»: вдова Бориса Грачевского поблагодарила покойного мужа за сына
Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская. Фото: instagram.com/boris_grachevsky_/

36-летняя Екатерина Белоцерковская после похорон любимого мужа Бориса Грачевского не находит себе места. Молодая женщина часто бывает на могиле супруга, признаваясь, что в такие минуты ее жизнь тоже останавливается.

Силы жить Екатерине Белоцерковской дает ее маленький сын Филипп. Мальчик появился на свет в апреле прошлого года, когда его звездному отцу Борису Грачевскому уже исполнился 71 год.

Сейчас вдова создателя «Ералаша» признается, что заботы о наследнике спасают ее от тяжелых мыслей. Она открыто говорила о том, что если бы не сын, едва ли смогла бы справиться с таким горем и испытанием.

В сторис Instagram молодая женщина поделилась фото Филиппа, поблагодарив покойного мужа за счастье быть матерью.

«Спасибо тебе за это чудо! – написала Екатерина Белоцерковская. – Если бы не было его, я не знаю, что со мной было. Он тебя очень любит».

Сын Бориса Грачевского Филипп
Сын Бориса Грачевского Филипп. Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/

Напомним, что Борис Грачевский умер 14 января в одной из московских клиник, где он находился на лечении от коронавируса с конца декабря прошлого года. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти своего именитого пациента, но увы, болезнь оказалась сильнее.

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