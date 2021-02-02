«Мне идет?»: 58-летняя Елена Валюшкина засветила пышный бюст в платье-комбинации

Звезда театра и кино Елена Валюшкина предстала на фото в Instagram в несколько неожиданном амплуа. Актриса примерила на себя образ вальяжной зрелой дамы без комплексов, которая совершенно не стесняется демонстрировать свои прелести публично.

Миловидная блондинка преобразилась в роковую брюнетку. Облачившись в платье-комбинацию с глубоким декольте, Елена Валюшкина запечатлелась в театральной гримерке и разместила смелый снимок в Instagram.

«Ну, и котиков вам в ленту. Спокойной ночи! А все-таки мне идет темный цвет, правда?!» — поинтересовалась Елена Валюшкина мнением поклонников.

Те в один голос дали положительный ответ на вопросы звезды.

«Шикарная», «Ну просто сногсшибательная мадамс», «Секси», «Шикардос», «Огонь, просто глаз не оторвать от вашей красоты», — высказываются в Сети.

Кстати, в образе роковой красотки Елена Валюшкина представала в день своего рождения, который отмечала в начале декабря. Тогда звезда облачилась в черный брючный костюм, превратившим ее в даму-вамп.

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