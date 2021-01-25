Трогательные моменты: Елена Валюшкина поделилась архивным фото красавицы-мамы

Известная актриса Елена Валюшкина в Татьянин день решила отдать дань памяти своей покойной маме, которая носила это прекрасное имя. Звезда театра и кино поделилась в Instagram архивным снимком своей родительницы, который был сделан во время ее молодости. С черно-белой фотографии смотрит очень серьезная и столь же красивая девушка с роскошными косами.

«Татьянин день. Мама», — лаконично подписала раритетный кадр Елена Валюшкина.

Поклонники изумились потрясающей красоте молодой женщины.

«Божественной красоты женщина!», «Прекрасная мама замечательной дочери», «Царствие небесное и светлая память мамочке! Она была красавицей!», «Красивая у вас мама, Лена», — высказываются в Сети.

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Многие поклонники Валюшкиной обратили внимание на то, как похожа на свою бабушку Татьяну дочка актрисы Мария Яцко.

Елена Валюшкина души не чает в своей наследнице, которой в ноябре прошлого года исполнилось восемнадцать лет. Артистка и ее дочь очень близки и часто проводят время вместе.

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