Как девочка: 65-летняя Долина появилась на детском фестивале «Жара» в лиловом жакете и мини-юбке

Легенда отечественной эстрады, 65-летняя Лариса Долина не ведет соцсети. О новостях из жизни и творчества певицы поклонники узнают благодаря аккаунту единственной дочери дивы, Ангелины Миончинской. Недавно наследница делилась рабочими моментами из студии: Долина вместе с внучкой Сашей репетировали песню к фестивалю.

Внучка Долиной давно занимается музыкой, и бабушка всячески ее поддерживает. И на детском музыкальном конкурсе ЖАРА KIDS FEST digital 2021 в Vegas City Hall Лариса Александровна появилась вместе с юной певицей. Они позировали на красной дорожке фестиваля, общались с журналистами и приготовились удивлять.

Для выхода на красную дорожку постройневшая Лариса Долина выбрала стильный лиловый костюм, состоящий из жакета и мини-юбки. Завершили образ золотые ботфорты и сумочка на запястье дивы. Получился элегантный, и в то же время игривый образ, как того и требует атмосфера детского мероприятия.

Смотрите также