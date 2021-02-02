«Привет из 90-х»: Наташа Королева в велосипедках и джинсовке с бахромой нарвалась на фэшн-критику

47-летняя певица Наташа Королева в настоящее время отдыхает в Майами. Отправилась звезда туда не одна. Участие в проекте «Племя» помогло ей наладить отношения с собой и расставить приоритеты, найти силы простить мужа, и сейчас они вместе начали заново свой путь.

Периодически Наташа Королева делится в микроблоге с поклонниками свежими снимками. Накануне она отправилась на прогулку по заливу на яхте и позировала в джинсовке и велосипедках в разноцветную звездочку на камеру.

Мы попросили стилиста, дизайнера одежды Сергея Никулина оценить аутифт певицы. Имиджмейкер сразу же отметил эпоху, которой вдохновилась Королева при составлении образа.

«Ощущение, что Наташа заглянула в свой чулан, достала старые вещи в виде лосин и джинсовки и надела. Получился такой громадный привет из 90-х. Не могу сказать, что это суперстильно выглядит. В данном комплекте и вовсе — нелепо, аляписто и в принципе старомодно. Хоть, замечу, 90-е еще в тренде. Это прочтение и цветовые решения невкусно выглядят. Не получилось у звезды удивить, хотя сделаем скидку на то, что человек отдыхает на яхте и не забивает себе голову вещами», — отметил эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для светских и культурных мероприятий, а также фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках.

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