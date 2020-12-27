«Похудела на шесть килограммов»: Наташа Королева рассказал о питании на африканском острове

Певица Наташа Королева рассказала о том, как для нее прошли съемки в шоу «Плямя», в котором она отправилась на африканский остров, чтобы выжить среди аборигенов. Передача стартовала на канале «Пятница!», и в ней, кроме выживания артистки в тяжелых условиях, зрители увидели и ее воссоединение с мужем Тарзаном.

В свежем интервью Королева призналась, что когда подписывалась на участие в проекте, то не совсем понимала, что ее ждет. В погоне за новыми эмоциями звезде пришлось перенести немало трудностей.

«Я работала наравне со всеми: занималась огородом, рыбачила, готовила пищу. Почувствовала в полной мере, как непросто жить вдали от цивилизации. Но благодаря труду и умеренному питанию похудела на шесть килограммов», — рассказала певица изданию «7 дней».

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Из описания шоу можно подумать, что на острове тяжеловато с едой. Однако Королева поделилась, что там полно спелых кокосов и ананасов, бананы размером с половину руки, которые аборигены варят. Также племена разводят кур и коров, однако мясо не жарят. В основном, практикуют варку и тушение. А еще местные жители считают соль невкусной и поэтому не добавляют в еду специй.

«На острове все, даже дети, едят мало, всего один раз — утром. Порции небольшие, помещаются в ладонь. Для меня сначала тяжело было не есть весь день. Я перекусывала то бананами, то манго, то кокосом. Но топотом втянулась в их ритм питания и заметила, что не испытываю чувства голода», — поделилась певица.

По ее мнению, такие обычаи могли развиться из-за климата и качества местной еды. Наташа отметила, что островитяне не выглядят изможденными, а, наоборот, полны сил. Королевой понравилось жить в их режиме, но вернувшись в Москву она вернулась к стандартным завтраку, обеду, ужину и перекусам между ними. По совету своего друга-диетолога, 47-летняя артистка питается часто, но маленькими порциями.

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