«Скучали?»: беременная Ирина Пинчук в просторном наряде появилась на шоу «Бородина против Бузовой»

Одна из самых ярких бывших участниц проекта «Дом-2» Ирина Пинчук вновь появится на телеэкране. Вместе со своим возлюбленным красотка стала участницей очередного выпуска популярного шоу «Бородина против Бузовой» на телеканале ТНТ. Это единственное шоу об участниках «Дома-2», которое осталось на канале после закрытия проекта в конце прошлого года.

В Сеть попало видео, запечатлевшее, как Ира Пинчук за руку с Араем Чобаняном появляется в студии шоу «ББ».

«На шоу «Дом- 2» «Бородина против Бузовой». Скучали?» — написано под видео в Instagram.

Для появления на телеэкране Ира Пинчук, которая сейчас находится в прекрасном состоянии ожидания малыша, выбрала удлиненные черные брюки и жакет свободного кроя. У будущей мамочки уже изменились формы, и она старается их немного драпировать. Поклонники отметили, что Ирине Пинчук беременность очень идет.

«Очень скучали. Красивая пара», «Хорошо смотритесь», «Иришка округлилась. Идет ей», — обсуждают в Сети.

Напомним, о беременности Ира Пинчук объявила Араю в день его рождения, устроив будущему отцу сюрприз. Это случилось в конце ноября прошлого года, а значит, первенец пары появится на свет грядущим летом.

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