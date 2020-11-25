«Мы так рады!»: Ира Пинчук и Арай Чобанян из «Дома-2» ждут ребенка

Пара бывших участников «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян находятся на седьмом небе от счастья. Через несколько месяцев у влюбленных родится первенец. О своей беременности Ирина Пинчук сообщила Араю Чобаняну во время вечеринки в честь его дня рождения.

В разгар праздника в квартире пары появился аист, его роль исполнил один из гостей виновника торжества. Он протянул Араю Чобаняну коробочку, сообщив, что это подарок от Иры Пинчук. В ту минуту Арай еще ни о чем не догадывался. Он вскрыл упаковку, затем снял крышку и обомлел. Внутри лежали фото УЗИ будущего малыша.

«Ира, ты беременна?» — воскликнул он и кинулся обнимать свою возлюбленную.

Слова Арая потонули в восторженных поздравлениях друзей. Узнать такую новость в свой день рождения! Ира Пинчук призналась, что ей было нелегко хранить свой сюрприз в секрете до определенной даты.

«Именно об этом подарке я так сильно хотела проболтаться, — призналась будущая мама в Instagram. — Мы так рады, мы так ждали и хотели!»

Подписчики Ирины признались, что невероятно тронуты ее подарком Араю. Они уверены, что влюбленные будут замечательными родителями и смогут дать ребенку все самое лучшее. Материальную базу Ирина Пинчук подготовила очень неплохую.

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У бывшей участницы «Дома-2» высокие заработки. Только за последний год она купила три машины класса люкс — две себе, и одну своей маме.

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