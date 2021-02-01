«Три грации»: Анастасия Макеева в пуховике цвета густых сливок запечатлелась с подругами на катке

Актриса и певица Анастасия Макеева показала в Instagram, как она волшебно провела выходные в компании подруг. 39-летняя звезда и ее приятельницы сходили на каток, где резвились, словно они пятиклассницы. Забыв о регалиях красавица Анастасия Макеева предалась безудержному веселью и смогла полностью раскрепоститься.

Кадрами, доказывающими, что она умеет отдыхать по-настоящему, Анастасия Макеева поделилась в Instagram. Актриса разместила целую галерею снимков, на которых запечатлена в самых разнообразных позах на льду.

«Картина называется «Три грации», — написала Анастасия Макеева в Instagram. – Ну, какое же удовольствие мы получили от общения на свежем воздухе и катания. А как вы любите проводить время? Любите коньки? Я не стояла на них год, а до этого девять лет. Вот как мы подурачились».

Актриса добавила, что они с подругами решили выбираться на каток почаще. Жаль, правда только, что зима уже скоро закончится. Остался какой-то месяц.

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