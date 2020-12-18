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«По цвету не перекликается»: стилист нашла изъян в образе Анастасии Макеевой

Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова вынесла свой вердикт.

«По цвету не перекликается»: стилист нашла изъян в образе Анастасии Макеевой
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

Актриса Анастасия Макеева любит ярко одеваться, часто использует в своем гардеробе сочные цвета. На этот раз она позировала в своем Instagram в брючном костюме серого оттенка, который соединила с топом персикового цвета. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Ольга Трофимова отметила, что артистка выбрала неудачное сочетание цветовой гаммы.

«В ее образах в последнее время много костюмной группы как в спокойных, так и в ярких оттенках. Образ красивый, нежнейший. Сложный оттенок костюма, прелестно гармонирует с оттенком ее кожи, ботильоны подобраны в тон.

Единственное, то меня не особо радует – персиковая блузка. По цвету она не перекликается с костюмом. Блузка либо топ должен быть воздушного холодного оттенка. Даже белый был бы гораздо гармоничнее», — сказала Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — имидж-стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы более 10 лет.

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