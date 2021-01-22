«Мы улетели»: вторая жена покойного Бориса Грачевского вместе с дочкой покинула Россию

Вторая жена недавно умершего Бориса Грачевского Анна сообщила в Instagram, что вместе с восьмилетней дочкой Василисой решила на время уехать из страны. Молодая женщина пытается уберечь неокрепшую психику наследницы легендарного создателя «Ералаша» от негатива, который обрушился на семью после его похорон.

«Мы улетели. Подальше от бестактного любопытства, вопросов и лишних глаз. Я увезла Васю от всего этого, ей слишком сложно отвечать на вопросы, на которые у восьмилетнего ребенка нет ответов, и не может быть», — написала Анна в сторис Instagram.

Бывшая жена покойного Бориса Грачевского призналась, что и она, и дочь Василиса очень тяжело переживают утрату. Анна добавила, что раньше и не представляла, насколько болезненными будут эти переживания.

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Молодая женщина надеется, что смена обстановки благотворно скажется на состоянии маленькой Василисы, которая очень скучает по своему папе. Анна верит, что за то время, которое она и дочка проведут за пределами России, страсти немного улягутся.

«Я прошу общественность чуть поумерить пыл, дать возможность всем принять произошедшее, не разжигать новые слухи, которые порождают вопросы, подумав в первую очередь о ребенке», — добавила Анна.

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