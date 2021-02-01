«Малышка на миллион»: Мария Погребняк блеснула соблазнительными бедрами в «денежном» купальнике

Недавно Мария Погребняк предстала в новом для себя амплуа. Бизнесвумен и жена известного футболиста Павла Погребняка стала продюсером. Под свое крыло она взяла известного тиктокера Илью Милохина — старшего брата того самого звездного блогера дани Милохина. Правда, с некоторых пор родные братья не общаются, а совсем недавно впервые за 17 лет увиделись со своей родной матерью. К слову, Илья уже выпустил свой первый трек «Она», а помог ему в этом Виктор Дробыш.

В своем Instagram Мария опубликовала снимки с отдыха в Дубае, на которых позировала в купальнике с «денежным» принтом. Асимметричный фасон наряда подчеркнул пышную грудь блондинки, а поза, которую она приняла — соблазнительные бедра.

«Малышка на миллион! Вау, красотка! Огонь!» — писали пользователи Сети.

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