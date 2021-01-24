«Бомба»: Мария Погребняк похвасталась аппетитными формами в апельсиновом купальнике и кимоно

Многодетная мамочка Мария Погребняк опубликовала в одном из последних постов в своем профиле свежие кадры из отпуска в Дубае. Примечательно, что фотоотчет был сделан старшим сыном Марии — Артемом.

Жена футболиста Павла Погребняка позировала на пляже в купальнике ярко-оранжевого цвета. Поверх него девушка надела кимоно с таким же принтом и бахромой белоснежного оттенка. А дополнили образ солнечные очки с квадратной оправой и золотой цепочкой. Отметим, что купальник Марии продемонстрировал не только тонкую талию знаменитости, но и ее пышный бюст. Поклонники модели остались под впечатлением от наряда и фигуры Погребняк.

«Красотка!», «Бомба», «Купальник и очки класс!», «Хороша Мария!», «Мария красавица, шикарная!», — написали подписчики в комментариях под фото.

«Делюсь с вами солнечной фотографией. Как вам фотограф в лице старшего сына? Хвалим его?», — заявила Погребняк.

Отметим также, что в Stories аккаунта Мария записала небольшой ролик, в котором интересовалась у Артема о планах на день. На что подросток ответил:

«Новый купальник».

Модница похвалила ребенка. По словам мамы троих сыновей, дети понимают ее с полуслова и просто обожают фотографировать.

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