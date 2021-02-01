Утро понедельника: Рудова блеснула «ложбинкой греха», облачившись в топ-бандо

Актриса отметила, что именно утром у нее получается идеальный пресс.

На днях Наталья Рудова побывала на дне рождения своей подруги Анастасии Решетовой. Девушки стали поддерживать связь еще с момента съемок в клипе Тимати «Ключи от рая». А недавно вместе побывали в Дубае, где встретили Новый год и провели каникулы.

В своем Instagram Рудова решила вновь похвастаться своей идеальной фигурой. Она опубликовала видео, на котором позировала в топе-бандо и лосинах. Актриса рассказала, что понедельник для нее начался довольно рано, в 7 утра. И показала фанатам, что именно утром у нее появляется идеальный пресс.

Ранее Наталья Рудова отмечала, что поддерживать форму ей помогают физические упражнения, в том числе кардиотренировки.

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