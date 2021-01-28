«Волшебная красота»: Рудова подразнила округлой грудью, нарядившись в мини-сарафан на тонких бретелях

Новый год и каникулы Наталья Рудова провела в Дубае. Туда она отправилась вместе со своей давней подругой – Анастасией Решетовой и ее сыном от Тимати Ратмиром. Недавно актриса вернулась в Москву, где уже приступила к работе. В своем Instagram Наталья поделилась снимком с отдыха, на котором позировала я летнем мини-сарафане с цветочным принтом. Благодаря тонким бретелькам наряда и откровенному декольте, фанаты смогли рассмотреть ее пышный бюст и точеную фигуру.

«Вау, какая красивая! Красавица! Огонь! Волшебная красота! Наташа, невероятная!», — писали пользователи Сети.

Отметим, накануне Рудова отметилась на дне рождения Ольги Бузовой. Для этой вечеринки она выбрала черно-белый комплект, состоящий из откровенного топа и брюк.

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