Как гуляют дети-миллионеры: Орбакайте обнародовала кадры с дня рождения Насти Лайк

Известной юной блогерше Насте Радзинской (Насте Лайк) накануне исполнилось семь лет. Девочка, зарабатывающая по данным Forbes, около 18 млн долларов в год на роликах в социальных сетях, пышно отметила свой праздник в Майами.

В числе ее приглашенных оказалась внучка Аллы Пугачевой Клавдия Земцова, а также дочь Примадонны Кристина Орбакайте. На вечеринку школьница примерила комбинезон с шортами небесного цвета, а также джинсовую куртку. Певица надела двухцветный костюм-балахон: спереди он оказался лавандовым, а сзади цвета латте.

В личном блоге артистка продемонстрировала кадры, снятые во время торжества. На них можно увидеть, что специально для Насти и ее гостей был заказан многоярусный торт, организовано шоу с фейерверками, также огромные буквы с именем маленькой блогерши красовались на газоне возле ее дома. Публики собралось на празднике изрядно, причем гуляли не только дети, но и взрослые.

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