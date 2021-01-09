«Любимые подружки»: внучка Пугачевой и дочь Киркорова навестили 6-летнюю миллионершу из Майами

По данным Forbes, Настя Радзинская зарабатывает в год около 18 млн долларов.

Настя Радзинская (Настя Лайк) в свои 6 лет не только очень популярная в Сети, но и может похвастаться внушительным состоянием. По данным Forbes, девочка входит в тройку самых успешных блогеров YouTube-канала, зарабатывая в год около 18 млн долларов.

В настоящий момент крошка перебралась с родителями из Краснодара в Майами, где успела завести дружбу со многими российскими знаменитостями. На ее 6-летии, к примеру, выступали такие звезды, как Александр Ревва и Филипп Киркоров. А среди гостей засветились Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова, а также Игорь Николаев со своей наследницей Никой.

Как оказалось, Настя, Алла и Клава в дальнейшем продолжили дружить с юной миллионершей. В личном блоге она показала кадры радостной встречи с девочками.

«Ура!!! Приехали мои любимые подружки!!!» — подписала она обнародованные фотографии.

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