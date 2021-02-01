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Стильная строгость: Кудрявцева в галстуке, жилете с люрексом и комбинированном жакете предстала на шоу

Телеведущая часто выбирает классические наряды для работы.

Стильная строгость: Кудрявцева в галстуке, жилете с люрексом и комбинированном жакете предстала на шоу
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv/

49-летняя Лера Кудрявцева в этом году вместо отпуска попала на больничный. Сначала с коронавирусом, из-за которого не смогла полететь в Дубай, а потом с переломом крестца, из-за которого теперь вынуждена коротать дни в четырех стенах.

Передвигаясь с большим трудом и жесткими ограничениями, Кудрявцева тоскует по работе. Девушка поделилась с подписчиками фотографией, на которой позирует в студии шоу «Секрет на миллион» в элегантном образе. Блондинка облачилась в белую рубашку и черный галстук, поверх которых надела жилет с люрексом и контрастный жакет с атласными лацканами.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv/

А пока девушка вынуждена носить удобные пижамы и трикотажные костюмы. В одном из таких домашних луков Кудрявцева принимала в гостях Сергея Лазарева. Он навестил свою давнюю подругу с букетом цветов и показал, как она передвигается по квартире с палочкой.

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