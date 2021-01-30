«Пришел вымаливать»: Лазарев появился на пороге у больной Кудрявцевой с огромным букетом цветов

49-летняя телеведущая получила перелом крестца и теперь с трудом передвигается по квартире.

Новый год у телеведущей Леры Кудрявцевой начался не так благополучно, как хотелось бы диве. Сначала у девушки сорвался отпуск в Дубай из-за положительного теста на коронавирус, затем мучительные дни на карантине – вдали от дочки и мужа. Выздоровев, блондинка поспешила к семье, но дома приключилась беда – она упала и сломала крестец, получила сотрясение мозга и компрессионный перелом позвоночника. Сейчас Кудрявцева снова на больничном.

Телеведущая передвигается по квартире исключительно по большой надобности и с тросточкой. Девушке врачи запретили вставать и давать нагрузку на позвоночник. Накануне коллегу и экс-возлюбленную поспешил навестить певец Сергей Лазарев. Бывшие возлюбленные сейчас хорошо общаются, крепко дружат и часто работают вместе.

Кудрявцева встретила друга с тросточкой, как и полагается. Девушка, стоит признать, выглядит отлично – это подметил и звездный гость теледивы.

«Может вот так вот человек хорошо выглядеть, который с переломом крестца? Нет, не может. Просто красотка! Лер, ты готовилась к моему приходу?», — поинтересовался Лазарев.

«Да, видишь, из пижамы вылезла, костюм нацепила», — призналась красавица.

Лазарев появился на пороге Кудрявцевой нее с пустыми руками. Исполнитель порадовал блондинку огромным букетом белых роз, которые сам же и поставил в вазу, чтобы девушка не утруждала себя этими хлопотами.

«Пришел вымаливать, сними сглаз», — признался Лазарев. И объяснил: «Спину вступило на поддержке, думаю, а, Кудрявцева точно мне пожелала добра!». Речь шла о репетиции в шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1», где участвует музыкант.

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