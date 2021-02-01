Как сестрички: 37-летняя Алсу с подругой нарядились в одном стиле

Певица в белоснежной блузе запечатлелась с именинницей.

37-летняя певица Алсу Новый год встретила в Дубае с мужем и тремя детьми. Артистка хорошо отдохнула, порадовала поклонников редкими снимками в Instagram, а по возвращении на Родину презентовала новый альбом Greatest Hits Deluxe Edition, ставший настоящим подарком многочисленным фанатам звезды.

Накануне красавица Алсу поделилась совместным фото с подругой, на котором девушки позируют в одинаковых блузках.

«С днем рождения! Ты мой добрый, красивый и очень мудрый человек! Ты все знаешь! Будь самой счастливой!», — пожелала Алсу имениннице.

Обе девушки, позируя в одном стиле, напомнили подписчикам двух сестер. В комментариях посыпались комплименты и восторги.

«Красавицы!», «Шикарные брюнетки!», «Вы прямо похожи как сестра», Чудесные», «Алсу с годами все прекраснее», «Как похожи как сестра», «Я подумала, что родная сестра», — пишут фолловеры.

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