С огоньком: Алсу зажигательно повеселилась на вечеринке в Дубае

37-летняя певица Алсу Новый год встретила в Дубае. На популярный курорт артистка улетела вместе с семьей – мужем Яном Абрамовым и тремя детьми. Девушка в микроблоге делится яркими моментами отпуска, и даже опубликовала редкое семейное фото, на котором позирует с детьми, и отдельно – с четырехлетним Рафаэлем, личико которого тщательно скрывает.

Каникулы подходят к завершению, и «последним рывком», как выразилась Алсу, стало празднование старого Нового года 13 января. Девушка на вечеринку по этому случаю облачилась в тотально черное – платье-жакет с рукавами-фонариками из атласа и слингбэки Dior.

В микроблоге Алсу показала видеокадры с вечеринки. Девушка как следует повеселилась, зажигая бенгальские огни и танцуя под живое исполнение отечественных звезд.

Кстати, традицию отмечать старый Новый год соблюдают многие российские знаменитости. Например, Ольга Бузова на Мальдивах устроила с возлюбленным романтический вечер.

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