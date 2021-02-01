Пикантный ракурс: Муцениеце на откровенном видео засветила наливную грудь и родинку в «ложбинке греха»

Актриса раскрепостилась на съемках, представ в образе горячей и игривой девушки.

Актриса Агата Муцениеце после разрыва с мужем Павлом Прилучным стала вести блог в Сети, который назвала «Честный развод». Спустя полгода он лег в основу многосерийного фильма с одноименным названием, где Муцениеце исполняет главную роль. По сценарию, она играет роковую красотку, образы которой можно часто видеть в Instagram Агаты.

И на этот раз девушка поделилась довольно откровенным видео, взбудоражившим не одно воображение поклонников. Муцениеце, снимая видео, выбрала довольно пикантный ракурс, демонстрируя на камеру глубокое декольте. В нем девушка, не стесняясь, обнажила наливную грудь и засветила родинку в «ложбинке греха».

«Когда ты the телка», — подписала видео Муцениеце.

Стоит признать, что Муцениеце – к слову, мама двоих детей, — выглядит прекрасно. Девушка на отдыхе не стеснялась демонстрировать фигуру в бикини, которой может позавидовать любая юная модель.

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