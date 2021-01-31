«Мое золото»: Прилучный трогательно побаловался с детьми от Муцениеце в развлекательном центре

Павел Прилучный хоть и расстался со своей женой Агатой Муцениеце, не забывает про детей Тимофея и Мию. Каждые выходные он забирает малышей и водит их в какое-нибудь интересное место.

Чаще всего это развлекательные центры, где веселятся не только малыши, но и сам «мажор». В личном блоге он показал, как его отпрыски отдыхают на аттракционах, преодолевают полосу препятствий в веревочном парке и лепят поделки на детском мастер-классе.

Павел вначале трогательно наблюдал за своими отпрысками со стороны, а потом помог им в их нехитром деле. Звезду запечатлели в комнате для занятий рядом с дочкой. «Мое золото», — подписал он с любовью кадр.

Ранее Агата Муцениеце рассказывала, что пока ее экс-муж развлекается с детьми, у нее появляется возможность записать влоги для социальных сетей, а также снять шоу для своего YouTube-канала. Звезда раньше показывала на просторах интернет-пространства свою жизнь с Павлом, а после развода стала брать интервью у женщин, которые пережили развод. Она считает, что это поможет людям либо сохранить семью, либо окончательно утвердиться в мысли, что отношения продолжать не стоит.

Смотрите также