Стильная элегантность: Бородина отправилась в ресторан с мужем в леопардовом платье и белом пиджаке

Телеведущая с супругом отдыхают в Дубае и посетили одно из фешенебельных заведений курорта.

Ксения Бородина на январских каникулах отдохнула вместе с многочисленным семейством на Мальдивах. И вскоре снова заскучала по морю и солнцу. Как следует поработав в Москве, телеведущая решила повторить отпуск, но уже вдвоем с мужем, и улетела в Дубай.

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В первый же вечер по прибытии на курорт Бородина с мужем отправились на свидание. Местом встречи супруги выбрали один из фешенебельных ресторанов, в котором трудится прославленный повар Нусрет.

Для похода в ресторан телеведущая облачилась в леопардовое платье миди, поверх которого надела белый пиджак с активными плечами. В руках миниатюрная сумочка Hermes, а на ногах золотистые босоножки. Образ получился сдержанным и элегантным.

К слову, именно в этом ресторане кутил рэпер Моргенштерн на январских каникулах. За один вечер эпатажный музыкант оставил здесь 200 тысяч рублей.

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