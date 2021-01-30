«Просто днище»: Бородина высказалась о фильме про Началову и переписке певицы накануне смерти

Певице Юлии Началовой 31 января исполнилось бы 40 лет. Но жизнь звезды оборвалась резко и трагично – весной 2019 года знаменитость внезапно скончалась. И смерть артистки до сих пор будоражит поклонников, бередит раны родных и для кого-то является лишним поводом хайпануть. И к 40-летию со дня рождения Началовой на Первом канале был снят документальный фильм о ее жизни — «Подлинная история Юлии Началовой».

Телеведущая Ксения Бородина отреагировала на историю с фильмом по просьбе подписчиков. Девушка, к слову, регулярно устраивает в микроблоге диалоги с фолловерами. И у брюнетки спросили, смотрела ли она кино о Началовой. Бородина пустилась в рассуждения:

«Нет, не смотрела, и мне кажется, людей после смерти надо провожать красиво и все… и если делать фильм, то только самые приятные воспоминания. А у нас любят после смерти мусолить, наследство делить, вытаскивать грязь. Это чудовищно», — считает Бородина.

В фильме, к слову, были обнародованы сообщения Началовой из личной переписки – незадолго до смерти певица пыталась скрывать причины своего недомогания. И для Бородиной этот этический момент оказался неприемлемым.

«Ее голосовое кто-то слил, где она пыталась скрыть болезнь… Это такие страшные люди и вещи… Сливать голосовые, переписки после смерти… просто днище», — считает Бородина.

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