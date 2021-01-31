«Красавица, царица»: Маргарита Симоньян в мини-юбке и блузе с декольте зажгла со свекровью

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян воспитывают троих маленьких наследников. По признанию многодетной и при этом активно работающей мамы, она ни за что бы не справилась, если бы не помощь бабушек.

Поздравляя свекровь Лауру Геворкян с днем рождения, Маргарита Симоньян выразила свое восхищение ее красотой, грацией и жизнелюбием, а также поблагодарила за поддержку.

«Красавица, царица, душа нашего дома, золотая моя свекровь! – обратилась к женщине Маргарита Симоньян. — Спасибо за сына, за то, что ты каждый день с нами, за то, что любишь нас, переживаешь, гордишься, учишь, все замечаешь».

Публикацию журналистка сопроводила видео, на котором зажигательно танцует вместе со свекровью. Трудно поверить в то, что в кадре запечатлена женщина почтенного возраста, она весела, бодра и очень хорошо двигается в такт музыки. Свекрови Маргариты Симоньян, заслуженной актрисе Армянской ССР Лауре Геворкян 28 января исполнилось 82 года.

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