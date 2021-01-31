«Красиво, но несбалансированно»: судья «Танцев со звездами» раскритиковал номер Гусевой и Папунаишвили

Хореограф Егор Дружинин не в восторге от экспериментов пары на паркете.

Пара актрисы Екатерины Гусевой и хореографа Евгения Папунаишвили завоевала славу самой яркой на шоу «Танцы со звездами». Они громко заявили о себе в первом выпуске двенадцатого сезона проекта, и с тех пор и жюри, и поклонники ждут от них нечто фееричное.

В это воскресенье Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили исполнили на паркете танец-фьюжн, включивший в себя элементы испанских и кавказских танцев. Во время репетиций, по признанию пары, на них рвалась одежда.

«Я благодарен судьбе, что впервые за двенадцать лет удалось станцевать подобный номер на шоу. Для меня это очень важно, — отметил Евгений Папунаишвили. — И спасибо доктору Александру, который вставил мне два шейных позвонка, и я смог выйти на паркет».

Екатерина Гусева рассказала, что этот танец, совместивший пасадобль и лезгинку, исполнять было невероятно сложно.

«Пасадобль – это бедра вперед, подбородок низко, а Грузия – это грудь вперед, глазки опущены», — поделилась актриса, признаваясь, что переходы ей давались тяжело.

Судьи поставили паре относительно невысокие оценки, в итоге пара набрала всего 31 балл.

Член жюри, хореограф Егор Дружинин заявил, что оценивать танец ему было сложно.

«Да, побольше экспериментов — это хорошо, но имейте ввиду, мне как профессионалу, это трудно оценивать, так как приходится дробить танец и оценивать его отдельные компоненты. Рвется картинка, я не знаю, чему уделить внимание. Красиво, но несбалансированно. Это лично мое мнение», — высказался Егор Дружинин.

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