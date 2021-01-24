«Вовочка, бегу к тебе»: Екатерина Гусева посвятила выступление в шоу «Танцы со звездами» мужу

Екатерина Гусева участвует в шоу «Танцы со звездами» телеканала «Россия». Артистка выходит на паркет в паре с известным хореографом Евгением Папунаишвили. Если в первой передаче проекта дуэт выступал первым, открывая программу, то в это воскресенье, 24 января, номер Екатерины и Евгения был финальным.

Пара исполнила румбу, во время которой рассказала историю, изложенную в культовом фильме 90-х – «Телохранитель». Этот танец бы не таким страстным и зажигательным, как сальса, которую звездный дуэт показал в предыдущем выпуске шоу. Но тем не менее, артисты впечатлили жюри.

После выступления Екатерина Гусева призналась, что посвятила танец своему любимому мужу Владимиру Абашкину.

«В моей жизни есть мужчина, который меня хранит. Под его рукой я чувствую себя счастливой. Этот мужчина – мой муж, ему сегодня 55 лет. Вовочка, этот номер для тебя. Сейчас я быстренько переоденусь и бегу к тебе. С днем рождения!» — сказала Екатерина Гусева.

Напомним, Екатерина Гусева и Владимир Абашкин поженились в 1996 году, у пары двое детей – сын и дочка. Актриса моложе своего мужа на десять лет, ради красавицы-актрисы Абашкин оставил свою предыдущую семью.

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