Соблазнительный ракурс: Нюша подразнила округлыми ягодицами, позируя в белоснежной постели

На Мальдивских островах уже успели отдохнуть многие российские звезды. А в эти дни белым песком и теплым океаном там наслаждается Нюша и ее семья. В своем Instagram певица делится моментами отдыха с фанатами, не забывая публиковать и личные фото. Перед поездкой на курорт Нюша поработала со своим имиджем – теперь она обладательница роскошной копны ярких африканских косичек. В своем микроблоге девушка поделилась снимком, на котором позировала в нижнем белье, блеснув округлыми ягодицами, сидя в белоснежной постели.

«Доброе утро», — коротко подписала фото артистка.

В конце прошло года Нюша выпустила альбом Solaris Еs, в который вошли 16 композиций. О выходе релиза певица объявила еще в середине сентября. Примечательно, что артистка называет эту работу «солнечным искусством».

Добавим, что за свою музыкальную карьеру Нюша представила два альбома. Первый – «Выбирать чудо» вышел в свет 2010 году и принес певице огромную популярность.

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