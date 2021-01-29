«Просто вау!»: загорелая Нюша в бикини винного оттенка блеснула шикарными формами

После продолжительного перерыва, связанного с рождением дочки, Нюша продолжает строить карьеру певицу. Правда, пандемия наложила определенный отпечаток на концертную деятельность. Но это не помешало артистке выпустить новый альбом после большого перерыва. В эти дни семья певица решила отдохнуть на Мальдивах. Моментами Нюша делиться в своем микроблоге, не забывая показать и личные снимки. Так, на последних кадрах она позировала в бикини винного оттенка.

«Просто вау! Класс! Красотка! Любимка! Шикарная какая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Нюша выпустила новый трек и клип в дуэте с Егором Кридом – «Мистер и Миссис Смит». Несколько лет назад молодых людей связывало нечто большее, чем просто дружба и творчество.

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