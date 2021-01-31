Едва уместила: Бородина запечатлелась в черном бикини, блеснув пышным бюстом

Ксения Бородина с мужем Курбаном Омаровым улетели в Дубай. Отдыхом решили наслаждаться вдвоем, оставив детей в Москве. Правда, подарочки им уже купили в магазинах. Об этом телеведущая рассказывала в своем микроблоге. Сама тем временем поделилась с фанатами фото, на котором позировала на песчаном берегу. Ксения облачилась в черное бикини с лифом-бандо, в который едва уместила свой пышный бюст.

«Очень красивая! Огонь! Просто бомба!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что периодически фанаты прибегают к мысли, что Бородина пользовалась услугами пластического хирурга и увеличивала грудь. Однако Ксения ни раз уже объяснила всем своим фанатам, что это не так.

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