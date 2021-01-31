«Тут у нас малышня лежит»: родившая двойню Алена Ашмарина устроила экскурсию по новой квартире

Второго февраля дочкам-близнецам экс-участницы «Дома-2», бизнесвумен Алены Ашмариной Авроре и Ариане исполнится ровно месяц. За это небольшое время молодая мама сумела устроить переезд в новую квартиру и даже обустроиться в ней. Алена Ашмарина решила, что уже вполне можно показывать уютное гнездышко, где она поселилась с четырьмя наследницами, своим поклонникам. В сторис Instagram многодетная мама устроила экскурсию по квартире.

«У нас 130 квадратов здесь, но нам мало. Еще никак не могу вещи доразобрать, руки не доходят», — поделилась Алена Ашмарина.

Экс-участница «Дома-2» показала ванную, душевую, гардеробную, детскую и свою комнату, где вместе с мамой живут две младшие дочери-двойняшки.

«А это моя комната, — продолжила Алена тур по квартире. — Тут у меня «глажка» — ни конца, ни края…Тут у нас малышня лежит. Просыпаются все время одновременно. Может, еще немного поспят».

Напомним, помимо двух новорожденных дочерей-близнецов, у Алены Ашмариной есть еще две старшие наследницы – Патрисия и Алиса.

У всех девочек, кроме двойняшек, разумеется, разные папы. С мужчинами бизнесвумен предпочла расстаться, она растит дочек одна. Помогают Алене ее мама и няни.

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