Мамины булочки: Алена Ашмарина поделилась видео спящих новорожденных двойняшек

Многодетная мама и бизнесвумен Алена Ашмарина с рождением дочерей-близнецов Авроры и Арианы взяла небольшой тайм-аут. Делами своего салона красоты она доверила заниматься помощникам, а сама погрузилась в заботы о новорожденных малышках. Внимания мамы требуют и старшие дочери экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» — Патрисия и Алиса.

Алена Ашмарина часто повторяет, что она невероятно счастлива быть мамой четверых девочек. Она совершенно не расстраивается из-за того, что растит наследниц одна: с папами всех своих дочерей Алена рассталась по разным причинам.

Ашмарина периодически делится с поклонниками фото и видео новорожденных Авроры и Арианы, чтобы они могли разделить с ней радость и почувствовать умиротворение и счастье, в которое погружена молодая мама.

В сторис Instagram Алена Ашмарина поделилась видео, на котором запечатлела, как спят ее недавно появившиеся на свет дочери.

«Наелись», — подписала видео Алена.

Близнецы облачены в одинаковые костюмчики, на каждом из них надпись: «Мамина булочка».

Напомним, что Алена Ашмарина вновь стала мамой второго января. А уже через три недели с небольшим после родов вышла в свет, став гостьей грандиозной вечеринки в честь дня рождения Ольги Бузовой.

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