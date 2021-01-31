«Богиня бассейна»: Маша Горбань блеснула внушительным бюстом, эффектно вынырнув из воды

В конце прошлого года Маша Горбань улетела на Бали. Там актриса отметила свой день рождения, ей исполнилось 34 года, а позже – и Новый год. После возращения домой, Маша решила устроить второй отпуск и в компании мамы и дочки отправилась на Мальдивы. Сейчас блондинка уже приступила к очередным съемкам, но моментами отдыха продолжает делиться со своим фанатами.

В своем Instagram она опубликовала фото, на котором эффектно вынырнула из бассейна, засветив пышный бюст.

«Богиня бассейна! Классная! Какая красотка! Вы очень красивая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Мария Горбань замужем за звукорежиссером Кириллом Зоткиным с 2016 года. Он стал ее третьим мужем. Во втором браке актриса родила дочь Стефанию.

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