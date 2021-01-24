«Это моя слабость»: Маша Горбань в белоснежном купальнике на шнуровке блеснула выдающимся бюстом

Свое 34-летие Маша Горбань отметила на Бали. Туда актриса отправилась в компании мужа и друзей. Там же и встретила Новый год. После продолжительного отпуска «экранная жена» Дмитрия Нагиева вернулась в Москву и вновь улетела в теплые края. На этот раз – на Мальдивы в компании маленькой дочки и своей мамы. На днях все счастливые и отдохнувшие вернулись домой.

В своем Instagram блондинка поделилась ярким фото с отдыха, на котором позировала в белоснежном купальнике на шнуровке, подчеркнув выдающуюся грудь.

«А как у вас обстоят дела со сладостями? Это моя слабость. Думаю, каждая девушка меня поймет», — написала Горбань.

Фанаты отреагировали на такое откровенное фото.

«Вашей фигуре сладости не вредят, Вы всегда красивая! Ух, какая красотка! Классная! Огонь!» — писали пользователи Сети.

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