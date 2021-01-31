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«Я красивая без фильтров»: Барановская похвасталась своим внешним видом

Телеведущая позировала в искрящемся платье.

«Я красивая без фильтров»: Барановская похвасталась своим внешним видом
Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

Юлия Барановская – мать троих детей. Двух сыновей и дочь она родила футболисту Андрею Аршавину. Пара рассталась несколько лет назад, после чего Юлия построила успешную карьеру на телевидении, а Андрей успел жениться и развестись. Не так давно телеведущая признавалась, что мечтает о четвертом ребенке, а пока она хвастается перед подписчиками своей идеальной фигурой и внешним видом.

«Я красивая без фильтров, без всяких», — сказала Барановская, позируя на камеру.

Видеороликами поделилась в своем микроблоге. Юлия выбрала сияющее платье по фигуре с длинными рукавами, которое подчеркнуло ее стройность. А яркий макияж с губной помадой цвета фуксии добавил дерзости всему образу.

Напомним, что недавно Барановская купила дом в Подмосковье за миллион долларов.

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