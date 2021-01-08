Юлия Барановская приобрела двухэтажный особняк в Подмосковье за миллион долларов

Телеведущая Юлия Барановская переехала с детьми, няней и сестрой в шикарный особняк в Подмосковье, который она приобрела за миллион долларов. Известно, что ее новый двухэтажный коттедж находится в деревне Раздоры. Это Рублево-Успенское шоссе. Буквально в 15 минутах – МКАД.

Выяснилось, что данное место давно привлекает Юлию Барановскую. Однажды она побывала здесь у своих друзей и буквально влюбилась в местные красоты. Коттедж находится недалеко от столицы, а значит, не возникнет серьезных проблем, чтобы добираться до работы. Кроме того, кругом очень симпатичные дома.

Отметим, что Юлия Барановская приобрела уже готовый коттедж. Интерьер в особняке выдержан в серых и бежевых тонах. В доме несколько санузлов, у каждого из ее детей отдельная комната, огромная гостиная, есть даже комнаты для гостей. Во дворе звезда оборудовала площадку для детей. На первом этаже с огромными панорамными окнами – гостиная и кухня, оборудованная с учетом пожеланий Юлии, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Юлия Барановская долгие годы жила гражданским браком с футболистом Андреем Аршавиным. Именно от него она родила трех детей.

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