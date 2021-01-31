«Королева в курсе вообще?»: Горбань в лифчике, трусиках и шубе устроила вакханалию с Тарзаном

Мария Горбань после длительного отпуска на Мальдивах приступила к работе. Однако секси образ, который она активно поддерживала в своем Instagram на курорте, в Москве звезда «Кухни» оставлять не стала.

Во время спектакля «Муж на час» в Доме культуры имени Зуева она предстает на сцене с Тарзаном (Сергеем Глушко) вначале в васильковом платье-костюме и шубе, а потом и вовсе в белье и мехах. Все происходящее хочется назвать не иначе как вакханалия.

«Королева в курсе вообще, что такое на сцене с ее мужем творится?», «Ох уж это современное искусство», «Слишком горячо», — прокомментировали эпизод фолловеры.

Впрочем, дикие танцы в полуобнаженном виде верным почитателям Горбань вполне пришлись по вкусу. «Маша – огонь», «Хохотала два часа», «Крутяг сценка», «Это очень смешно», «Машенька, какая забавная», — отметились они.

К слову, Мария Горбань в своем Instagram попросила подписчиков не дарить ей после спектакля цветы, а приносить корм для животных. Его звезда потом передает в приют.

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