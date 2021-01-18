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«Ретивые чресла»: Горбань в легком платье-сорочке без лифчика устроила на пляже прыжки-колыхания

Звезда волнует публику горячими кадрами, отдыхая на Мальдивах.

«Ретивые чресла»: Горбань в легком платье-сорочке без лифчика устроила на пляже прыжки-колыхания
Маша Горбань и Дмитрий Нагиев. Фото: instagram.com/gorban_masha/

Звезда сериала «Кухня» Маша Горбань, кажется, решила свести с ума своих поклонников. Что ни день – то в ее Instagram горячее фото или видео. Дело в том, что актриса в настоящий момент отдыхает на Мальдивах, где, судя по всему, жаркая обстановка прямым образом влияет на мироощущение.

Кинодива уже порадовала фолловеров серией фото- и видеокадров в бикини, представ во всей красе. Почитатели ее таланта заметили, что девушка, хоть и похудела за последнее время, все-таки не лишилась аппетитных женственных форм в нужных местах. Особенно выдающаяся у артистки грудь, что она с удовольствием подчеркивает, делая в своих постах на ней особый акцент.

В этот раз Маша не стала обнажаться до купальника и запечатлелась в шелковом платье-сорочке длины макси, однако неожиданно «забыла» надеть под него лифчик. От этого пробежка с веселыми прыжками, которую она показала на видео, оказалась особенно впечатляющей.

«Какие ретивые чресла! Глядишь — вот-вот вырвутся», «Ну очень манящие колыхания», «Просто фантастическая женщина, чаровница», «Идеальнейшая», «Самая красивая женщина из всех, что я видел», «Роскошная грудь. Я бы с такой тоже бюстгальтер не носила», — прокомментировали выложенные в Сеть кадры фолловеры.

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