Одинаковые: Николаев показал молодую жену и похожую на нее старшую дочь

Наследница музыканта от первого брака, правда, на 4 года старше третьей жены своего отца.

61-летний Игорь Николаев с 38-летней женой Юлией Проскуряковой и совместной дочкой Вероникой сейчас отдыхают в Майами. Они гостят у старшей наследницы композитора от первого брака, 42-летней Юлии. Девушка имеет медицинский бизнес в США и постоянно проживает за океаном, поэтому с отцом и его семьей видится нечасто.

Игорь Николаев разместил общее фото, на котором позирует в окружении молодой жены, старшей и младшей дочерей, и подписал:

«Счастливы вместе», — гласит подпись под снимком.

Подписчикам бросилось в глаза удивительное сходство Проскуряковой и ее падчерицы. Усилили схожесть и одинаковые наряды девушек. Несмотря на то, что жена Николаева младше его дочки на 4 года, выглядят они ровесницами, и кто-то из фолловеров заметил:

«Юля с дочкой старшей близнецы», «Супер!!! Все на одно лицо, очень красивые», «А жена где?», «Какая из них дочка?», «Я уже начинаю путаться где дочь а где жена», «

А где жена, а где дочка?», — вопрошают в комментариях некоторые.

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