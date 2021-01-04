Зимние забавы: Проскурякова показала, как развлекается с пятилетней дочкой от Николаева

Дочери Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой – Веронике в октябре прошлого года исполнилось пять лет. Девочка уже не только играет на фортепиано, но и выходит с родителями на большую сцену. Так, в новогоднюю ночь она появилась с мамой и папой на концерте, где они все вместе спели новую песню «Я люблю эту зиму».

В своем микроблоге Проскурякова показала, как проходят их новогодние каникулы. Вместе с дочкой они катаются с горки на ватрушке, на лыжах и санках с собаками. Настоящие зимние забавы.

Напомним, что у Николаева есть старшая дочь Юлия от первого брака. Она живет в США и занимается медициной. У молодой жены композитора с девушкой прекрасные отношения.

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