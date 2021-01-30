Совсем разделась: Кристина Асмус в нижнем белье засветила упругую грудь

Звезда театра и кино не стеснятся появляться перед многомиллионной Интернет-аудиторией в откровенных образах.

32-летняя Кристина Асмус является одной из ведущих актрис Театра им.Ермоловой. Звезда служит в храме искусств уже много лет, и спектакли с ее участием пользуются большой популярностью. Но и кинокарьеру красавица не спешит откладывать – она активно снимается в различных проектах. Ради одного из них Асмус даже кардинально сменила имидж – подстригла и покрасила в черный свои белокурые локоны.

Кроме того, Асмус не стесняется и откровенных сцен – принесший настоящую славу девушке фильм «Текст» это наглядно доказал. С тех пор Кристина радует поклонников пикантными кадрами в своем микроблоге. Конечно, после развода с мужем Гариком Харламовым их стало намного больше – свободная девушка не видит в них ничего зазорного.

Накануне она вместе с коллегами-актрисами устроила вакханалию в гримерке театра, горячо станцевав под «ВИА Гру», а на этот раз предстала перед камерой в нижнем белье.

Асмус засняла себя в черном бюстгальтере, подчеркнувшем упругую грудь своей хозяйки. Также актриса покрутилась перед камерой, с удовольствием демонстрируя плоский животик. Ракурс ниже бедер кадр не захватил, но многие понят, как выглядят трусики Асмус – она их тоже довольно успешно и пикантно засветила в Instagram.

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