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Пикантный ракурс: Асмус в роскошном алом платье со шлейфом засветила трусики

Коллега по сцене задрала ничего не подозревающей актрисе подол наряда прямо на лестнице.

Пикантный ракурс: Асмус в роскошном алом платье со шлейфом засветила трусики
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус в прошлом году развелась с мужем, юмористом Гариком Харламовым. Их брак продлился почти восемь лет, но в пандемию дал трещину. Теперь официально свободная Асмус позволяет себе пикантные шалости, которыми без зазрения совести делится с поклонниками в микроблоге.

Так, отправляясь на сцену театра, в котором служит Асмус, Кристина облачилась в роскошное алое платье со шлейфом. На лестничном пролете девушке «помогла» коллега, звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова.

«Помощь друга – бесценно!», — подписала видео Асмус.

 

Мельникова наклонилась за шлейфом наряда и неожиданно для Асмус резко задрала подол до самого верха. Тем самым нижнее белье Кристины – черные кружевные стринги – предстали на всеобщее обозрение.

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