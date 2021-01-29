Эффектно: Рудова показала идеальный пресс, не забыв подразнить округлой грудью

На днях Наталья Рудова затмила своим нарядом многих российских звезд на вечеринке по случаю дня рождения Ольги Бузовой. 37-летняя блондинка не боится примерять смелые образы, тем более фигура позволяет ей проводить такие эксперименты. Большое внимание актриса уделяет спорту, в том числе кардиотренировкам, что позволяет ей держать тело в тонусе и находится в отличной форме.

Свою форму она в очередной раз показала в своем микроблоге. Блондинка запечатлелась в топе-бра черного цвета и пиджаке «с мужского плеча», блеснув не только идеальным прессом, но и пышной грудью.

Напомним, недавно Рудова вернулась из Дубая, где встретила новый год и провела все каникулы. На курорте девушка отдыхала в компании подруг, в числе которых была и Анастасия Решетова. Их дружба завязалась еще на съемках клипа Тимати «Ключи от рая».

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