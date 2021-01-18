Подчеркнула загар: Наталья Рудова в черном бикини похвасталась идеальными формами

Новый год Наталья Рудова встретила в Дубае. Туда она улетела в компании подруги Анастасии Решетовой. Новогодние каникулы девушки провели на курорте и только на днях вернулись в Москву. Теперь актриса радует фанатов свежими снимками с ярким загаром.

На этот раз она позировала в черном бикини, который эффектно подчеркнул не только загар, но и фигуру. К слову, на днях, Рудова рассказывала в своем микроблоге, что не прибегала к услугам пластической хирургии. А ее красивое тело – это результат работы над собой в спортзале.

Напомним, что Рудова работает над сериалом «Стрингеры». Съемки проекта возобновятся в скором времени.

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