Все в красном: Проскурякова показала редкий кадр, на котором запечатлелась с дочками Николаева

Юлия Николаева живет в Майами, где сейчас гостит семья музыканта.

Недавно Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой и пятилетней дочкой Вероникой отправились в Майами. В США живет старшая дочь музыканта от первого брака — Юлия. Девушке 42 года, она работает в сфере медицины. Все свободное время старшая наследница артиста проводит со своей младшей сестрой, а с нынешней женой отца она уже давно и быстро нашла общий язык.

В своем Instagram 38-летняя Проскурякова показала кадры, на которых запечатлелась с двумя дочками Николаева, чья разница в возрасте составляет 37 лет. Все трое позировали в красных нарядах на берегу океана.

«Очень похожие и очень красивые! Три красотки! Девочки-красавицы!» — писали пользователи Сети.

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