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Сочные краски: Юлия Проскурякова в пуловере цвета фуксии и белых брюках отправилась в «Диснейленд»

Семья известного композитора Игоря Николаева отдыхает в Майами.

Сочные краски: Юлия Проскурякова в пуловере цвета фуксии и белых брюках отправилась в «Диснейленд»
Юлия Проскурякова. Фото: instagram.com/uliaveronika/

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова вместе с дочкой Вероникой несколько дней назад сменили локацию. Вместо холодных зимних пейзажей в Instagram звездной семьи появились снимки в абсолютно других декорациях. Теперь на фото море, солнце и много зелени. Дружная компания переместилась во Флориду, где накануне отметила день рождения маэстро и главы семьи – Игорю Николаеву исполнился 61 год.

На следующий день после праздника, звездные родители, судя по всему, решили развлечь свою дочку Веронику, отправившись с ней в «Диснейленд». Для похода в парк развлечений Юлия Проскурякова облачилась в яркий, облегающий ее фигуру пуловер цвета фуксии, белые брюки и кроссовки.

Юлия Проскурякова
Юлия Проскурякова любит сочные краски. Фото: instagram.com/uliaveronika/

Молодая жена известного композитора запечатлелась перед входом в «Диснейленд» и разместила фото в сторис Instagram. Юлия, вероятно, хотела поделиться с поклонниками теплом и своим прекрасным настроением.

Стоит отметить, что супруга Игоряь Николаева любит яркие краски в одежде. Так, например, платье цвета фуксии она носила во время беременности.

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