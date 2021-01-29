Талантами в маму: пятилетняя дочка Екатерины Климовой вжилась в роль, читая стихотворение

Дочери звездных родителей Екатерины Климовой и Гелы Месхи Белле минувшей осенью исполнилось пять лет. Малышка явно унаследовала актерский талант своих мамы и папы. Убедиться в ярком даровании Беллы смогли подписчики Екатерины Климовой. Артистка поделилась в Instagram видео с участием своей младшей наследницы. Пятилетняя девочка в кадре в руках держит книжку и очень бегло, с большим чувством и выражением читает стихотворение Агнии Барто.

«Мне теперь не до игрушек — я учусь по букварю, Соберу свои игрушки и Сереже подарю», — декламирует Белла.

Очевидно, что дочка Екатерины Климовой свободно чувствует себя перед камерой. Нисколько не стесняясь, Белла рассказала стихотворение, ни разу не запнувшись. При этом она явно играла роль девочки, которая сильно сомневается, а стоит ли отдавать свои игрушки мальчику.

Поклонники Екатерины Климовой пришли в восторг от видео. Правда, мнения их разделились: одним показалось, что Белла читает стихи по книжке, другие считают, что девочка выучила их наизусть.

«Даже не верится, вроде недавно только малыш была, не разговаривала, а теперь читает», «Какая же обаятельная девочка», «Милая малышка!», «Как выразительно рассказывает! Просто умничка!», «Как она хорошо читает», — высказываются в Сети.

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