Лобода, Бузова и другие звезды поздравили на видео читателей Teleprogramma.pro с Новым годом!
Видео
Как Виктория и Антон Макарские наряжают елку в стиле советского шика
Видео

В одном стиле: Климова с детьми нарядились в красные новогодние свитеры

Все вместе большое семейство поздравило фанатов актрисы с праздником.

В одном стиле: Климова с детьми нарядились в красные новогодние свитеры
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

Многие звезды шоу-бизнеса заблаговременно позаботились о том, в каких нарядах будут встречать Новый год. Продюсер Яна Рудковская, к примеру, выбрала дресс-кодом вечера новогодние пижамки. Красно-белый наряд примерил даже трехмесячный малыш Арсений.

Еще одна звездная семья предпочла новогодний стиль в одежде. Многодетная мама Екатерина Климова нарядила детей в яркие праздничные свитера, и все вместе, радостные и стильные, они поздравили поклонников актрисы в Сети.

«С Новым годом!», — держа бенгальские огни, дружно прокричало семейство.

 

Напомним, у Екатерины Климовой четверо детей. Старшей Лизе уде 18, средним сыновьям от Игоря Петренко 12 и 13 лет, а младшая Белла осенью отметила первый юбилей.

Смотрите также

Тэги

Екатерина КлимоваЕкатерина Климова последние новостиКлимова новостиновогоднее настроениеновогодний нарядНовый год