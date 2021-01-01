В одном стиле: Климова с детьми нарядились в красные новогодние свитеры

Все вместе большое семейство поздравило фанатов актрисы с праздником.

Многие звезды шоу-бизнеса заблаговременно позаботились о том, в каких нарядах будут встречать Новый год. Продюсер Яна Рудковская, к примеру, выбрала дресс-кодом вечера новогодние пижамки. Красно-белый наряд примерил даже трехмесячный малыш Арсений.

Еще одна звездная семья предпочла новогодний стиль в одежде. Многодетная мама Екатерина Климова нарядила детей в яркие праздничные свитера, и все вместе, радостные и стильные, они поздравили поклонников актрисы в Сети.

«С Новым годом!», — держа бенгальские огни, дружно прокричало семейство.

Напомним, у Екатерины Климовой четверо детей. Старшей Лизе уде 18, средним сыновьям от Игоря Петренко 12 и 13 лет, а младшая Белла осенью отметила первый юбилей.

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