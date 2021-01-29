«Ушел великий артист»: Ольга Кабо почтила память Василия Ланового

Актриса поделилась фото, на котором запечатлена с легендарным мэтром и своими детьми.

Накануне, 28 января, стало известно о смерти легендарного актера Василия Ланового. Народный артист СССР умер на 88-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.

В эту пятницу, 29 января, ленты в соцсетях наполняются постами памяти и скорби по великому артисту.

Почтила память Василия Ланового звезда театра и кино Ольга Кабо. Она рассказала, что имела честь быть лично знакомой с Василием Семеновичем и даже представила ему своих детей — дочку Татьяну и сына Витю.

Ольга Кабо поделилась в Instagram фото, запечатлевшим актрису и ее наследников вместе с Василием Лановым.

«Ушел великий артист Василий Семенович Лановой. Человек- легенда, вбирающий в себя целую эпоху. Счастлива быть знакомой с Василием Семеновичем, и, главное, что мои дети имели честь «прикоснуться» к великой культуре. Светлая память», — написала Ольга Кабо.

Напомним, прощание с Василием Лановым состоится в понедельник, 1 февраля. Народный артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.

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